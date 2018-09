7 Chabelita y Omar, de nuevo solteros

Sin embargo, Isa, que no se esperaba para nada su presencia, le reprochó que participara en el reality, lo que hizo que la conversación fuera subiendo de tono hasta que Omar le reprochó su presunta infidelidad con Asraf. “¿Tú te crees que yo he nacido ayer? Si te he visto por las cámaras haciendo todo el rato ‘edredoning’ con el otro, todo el día revolcándote. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos, es mía por gilipollas. Os he visto al ‘Tazas’ y a ti más de 16 minutos debajo de una manta. Tu palabra no vale nada. ¡No tienes vergüenza! ¡Te la sudo!”, dijo ya a gritos.