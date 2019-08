Chabelita, en pie de guerra contra Omar: «Es un sinvergüenza»

2 No quiere hablar más de su hermano Kiko

Chabelita no ha querido revivir cómo fue el 63 cumpleaños de su madre, donde Asraf ha dicho sentirse aislado. Sí ha revelado que desde la fiesta no se habla con su madre. «De mi madre y de mi hermano ya dije todo lo tenía que decir. Si ellos no me quieren tener respeto a mí, yo sí se lo voy a tener a ellos».

Todo lo que sabe de la gran fiesta de cumpleaños de Isabel Pantoja