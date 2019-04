Chabelita Pantoja, destrozada al hablar de su «nula» relación con Kiko Rivera

‘Sábado deluxe’ vivió este sábado su primer debate sobre ‘Supervivientes 2019’. A la tertulia acudió Isa Pantoja, quien opinó sobre su reencuentro con su hermano, Kiko Rivera, que tuvo lugar en la primera gala del reality. Durante esta última semana, se han producido diversos ataques entre ellos y por tanto, la hija de la tonadillera explicó cuáles eran sus motivos. Sin embargo, no pudo evitar derrumbarse al hablar de su mala relación con su hermano.

Leer más: Chabelita se estrena como colaboradora de ‘AR’ cargando contra su hermano KIko Rivera

Relación nula

Fue la propia Isa Pantoja quien explicó que la relación con su hermano «es nula».

Isa Pantoja se derrumba al hablar de su hermano

«Ya le he pedido perdón muchas veces, y eso no significa que no lo vaya a hacer. Lo haré, pero cuando a mí me nazca, pero ahora mismo no me sale», explicaba la hija de la tonadillera entre lágrimas.

No va a hablar más del tema

«No voy a hablar más del tema de mi hermano, me voy a poner peor«, declaraba la exconcursante de ‘GH VIP 6’.

El inesperado apoyo de Isa Pantoja

Asimismo, Chabelita aseguró que lo pasó mal durante la primera gala de ‘Supervivientes 2019’. «Lo pasé mal el jueves, es el día que peor lo he pasado en un plató. Angelines me apoyó un montón«, comentaba haciendo referencia a la abuela de Omar Montes.

Isa Pantoja, la que siempre pide perdón

Durante su estreno como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, Isa Pantoja volvió a explicar que es ella la que siempre le tiene que pedir perdón a su hermano. «Los pongo por las nubes a los dos. Irene me imita y no me ha gustado. He hecho declaraciones y siempre he sido yo quien ha pedido perdón. Él ha hablado de mis exparejas nunca he recibido perdón de su parte», comentaba.