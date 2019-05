Cayetana Guillén Cuervo ha hablado sin pelos en la lengua sobre sexo oral con David Broncano en 'La Resistencia'. No tiene reparos en decir qué no le gusta

Cayetana Guillén Cuervo no tiene pelos en la lengua y lo ha vuelto a demostrar una vez más al aterrizar en ‘La Resistencia’, programa presentado por David Broncano que cada día genera más y más titulares. La fuerza de este espacio de Movistar+ reside en que cualquier pregunta puede ser realizada, pero quizá más imprevisible es la respuesta y así se ha vuelto a dejar evidencia con la entrevista a la actriz y presentadora.

El triste mensaje de Cayetana Guillén Cuervo a su padre

Como suele ser habitual, los entrevistados acuden al programa de ‘La Resistencia’ a promocionar algún trabajo que se traen entre manos. No era el caso de Cayetana Guillén Cuervo, que asegura que “he venido aquí a ligar, en realidad. Contigo también, si te dejas, pero he venido a ligar, porque he visto tías muy buenas por el público”, afirmó la actriz nada más comenzar la entrevista casi a modo de saludo.

La conversación se pone picante

Broncano no daba crédito, porque se sentía alagado por ese intento de piropo, pero también contrariado al ver que esa “red de arrastre” se incluía “tías en general”. Cayetana Guillén Cuervo se excusó y aseguró que eso de las “tías” lo dijo porque en la presentación se la vendía como un icono lésbico por su personaje en ‘El Ministerio del Tiempo’.

“Era lesbiana, entre otras cosas. Era una tía muy guay, muy competente, muy sexy y era lesbiana, pero sin subrayarlo. Javier Olivares, que es el autor, lo hizo muy fino, sin subrayar. O sea, no tenía ningún drama, ella vivía feliz y, de vez en cuando, se comía una boca y con lengua”, definía Cayetana Guillén Cuervo su personaje en la citada serie. “He tocado alguna teta por debajo del jersey, pero ahí abajo ya no, al pilón no, porque le da pereza. Eso lo integro yo en mí. Digo: ¡Qué pereza! Al pilón no baja. A mi personaje le gustaba el sexo oral, pero no de pilón. Sexo así, oral, de boca”.

David Broncano no iba a desperdiciar una oportunidad de oro para hacer bromas, viendo que la conversación venía picante: “¿En un andamio? O sea, que te coman el coño subiéndote a una escalera de pintor. Eso es un gran gesto para tu pareja. Quédate ahí de pie, que ya me subo yo”, bromeaba el presentador, tratando de sonsacar más a Cayetana Guillén Cuervo. “No baja al pilón”, fue su última palabra al respecto.