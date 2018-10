2 Segunda parte

Si bien parecía que había habido suficiente tensión para un solo programa, en la segunda prueba Jordi y Carmen volvieron a tener un encontronazo, esta vez con el Palacio Real de fondo. “Me has recordado a la Señorita Pepis”, le dijo Cruz porque, en su opinión, Carmen solo pedía que el resto le trajeran cosas. “Me tienes manía y es vozpopuli porque yo no he parado ni un segundo. Y sí hago autocrítica, pero no soy una superwoman”, respondía ella ante la cámara.