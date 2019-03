6 Carmen Borrego, enfadada

“Me he sentido vejada como mujer. No tengo que admitir como mujer que un señor venga y que se diga cosas de mi. No tengo que permitir que un señor hable de mi vagina, yo he llorado, no puede venir un señor a decir si mi marido es feliz o no en nuestras relaciones sexuales”, criticaba Borrego.

La hija de María Teresa Campos hacía referencia a la aparición de Julián Gabarre, un morfopsicolólogo que apareció en ‘Sálvame’ para analizar el descolgamiento de papada de Borrego. “¿He hablado de mi vagina en algún sitio público? Es inadmisible que un señor venga a hablar de mi vagina”, continuaba criticando.