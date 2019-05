3 «Es Belén la que ha hablado…»

A las palabras de Belén, Carmen responde, tajante: «Que cuente ella lo que quiera, que es la que ha hablado. Yo como Carmen Borrego nunca he tenido un problema con ella… Yo jamás he hablado de una compañera y menos de una hermana como es Belén Ro». La colaboradora no ha entrado en detalles sobre la relación de su madre con Belén.