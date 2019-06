Carmen Borrego responde tajante a los ataques de sus excompañeros de ‘Sálvame’

Carmen Borrego se ha sentado en ‘Viva la vida’ para responder a los diferentes ataques que ha recibido de sus excompañeros de ‘Sálvame’. La hija de María Teresa Campos ha asumido que se ha equivocado pero se pregunta qué le ha hecho a los colaboradores del programa de Telecinco para que le traten así.

No sabe qué ha hecho

«Yo no he tenido nunca una mala relación con ninguno de mis compañeros. Mi relación con Kiko Hernández era buena. Me gustaría saber qué ha hecho Carmen Borrego«, aseguraba la hija de la veterana periodista.

«No siento que le haya hecho mal a alguien»

«Nunca he sido una cobarde, no siento que le haya hecho mal a alguien», opinaba la colaboradora.

Carmen Borrego ha contado lo que siente

«Me gustaría sentarme con María Patiño, ella no puede acusar a nadie de estafadora. Eso es un delito, yo he contado lo que siento, he hablado de mis sentimientos», aseguraba Borrego.

Le gustaría hablar a solas con sus excompañeros

«Quiero tomar distancia de esos temas. Puedo hablar con ellos uno a uno y sentarme y explicarles cuál es mi postura», afirmaba.

«¿Por qué no me lo han dicho antes?»

«Yo he aprendido con ellos lo que no quiero hacer, a mi nunca me han llamado la atención profesionalmente, si tenían todo esto dentro por qué no me lo han dicho antes. No entiendo a mis compañeros, no les he hecho nada. El ataque profesional entre compañeros es feo, a mi no se me ocurriría nunca hacerlo«, comentaba en el programa de Emma García.

Todo bien con Terelu Campos

Asimismo, Carmen Borrego ha dejado claro que no tiene ningún problema con su hermana, Terelu Campos, puesto que han aclarado todo los temas que tenían que aclarar.

«¿Qué he hecho para que me traten así?»

«¿Qué he hecho para que me traten así? Espero que sea la última vez que vengo a un espacio a opinar sobre lo que han dicho mis excompañeros sobre mi. Quiero que esto se acabe ya, es lo único que necesito«, pedía.