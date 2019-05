Carmen Borrego regresa a un plató de televisión tras su polémico tartazo: «Es lo peor que me ha pasado en la vida»

4 «Nunca he ido de sobrada»

Borrego asegura que todo lo que ha vivido en las últimas semanas «me ha cambiado la vida». Explicó que que se fue de ‘Sálvame’ «porque las cosas no solo te afectan a ti. Tengo un marido, tengo unos hijos… Salí porque no estoy cómoda, no estoy a gusto, y uno tiene que ser justo y tiene que ser honrado». A lo largo de este tiempo «lo he pasado muy mal. Me he replanteado mi vida profesional en todos los aspectos. Creo que he corrido demasiado, he ido de sobrada… Todo esto me lo he planteado. Y nunca he ido de sobrada», admite.