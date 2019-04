Carmen Borrego prohíbe a su madre, María Teresa Campos, ver su despedida de ‘Sálvame’

2 No ha querido que su madre sufriera

Si Carmen ha pedido a su madre que no viera su despedida de ‘Sálvame’ ha sido para evitarle un sufrimiento. Y es que una de sus prioridades ahora es su familia. Madre, marido, hijos y hermana. “Cuando tú ves que la gente a tu alrededor sufre tienes que plantearte muchas cosas. No quiero que mis hijos sufran más, mi marido ha sufrido mucho y me ha pedido que lo deje porque no era feliz”, ha explicado la malagueña.