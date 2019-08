Carmen Borrego matiza sus palabras sobre una boda entre su madre y Bigote

5 «Nunca he pensado en una herencia de mi madre»

La colaboradora de Telecinco considera una «barbaridad» que haya quien piense que se opone a una boda entre María Teresa y Edmundo por un supuesto temor a perder la herencia de su progenitora. «Yo no he pensado nunca en la herencia de mi madre. De momento no ha pasado por mi mente perder a mi madre. Quiero tenerla muchos años más. Me parece una crueldad que se digan estas cosas».

Carmen, dolida tras ser acusada de ser la «topo» de las Campos