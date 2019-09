Carmen Borrego explica la polémica sobre el robo de su casa

4 Sobre las críticas recibidas: «No tiene sentido que me invente un robo»

Carmen ha hablado también sobre las críticas que recibió por parte de ciertos compañeros, que no entendieron su actitud después de haber sufrido el robo. «En el programa ‘Cazamariposas’ dijeron que parecía que me había inventado un robo. No tiene sentido que me invente un robo. Yo no me voy a inventar algo que es un delito. Yo no tenía seguro».

Carmen Borrego matiza sus palabras sobre una boda entre su madre y Bigote