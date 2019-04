Carmen Borrego da el último parte sobre el estado de salud de Terelu Campos

Terelu Campos ya se encuentra en casa después de haber sido intervenida quirúrgicamente ayer 26 de abril. La hija de María Teresa Campos ha regresado a su domicilio para recuperarse de la operación. Ha sido Carmen Borrego quien, durante una conexión en directo con ‘Viva la vida’, ha dado el último parte sobre el estado de salud de su hermana.

El último parte sobre el estado de salud de Terelu Campos

«Ha salido todo bien, era una intervención que estaba prevista desde hace tiempo, esperamos que sea la última. Ella está en casa, gracias a Dios. Tiene las molestias normales, es una mujer fuerte», ha comentado Carmen Borrego en ‘Viva la vida’.

Terelu se ha sometido a una reconstrucción de pecho

Terelu ingresó ayer en un centro hospitalario de Madrid para someterse a una operación que tenía programada para el 26 de abril: una reconstrucción mamaria. Apenas un día después, la presentadora se encuentra en casa, donde podrá descansar y recuperarse.

«Está fuerte»

«La veo fuerte de ánimo. En esta ocasión, ella sabe que ya se está acabando y se está agarrando a eso. Está remontando«, asegura Borrego.

¿Y cómo se encuentra Carmen Borrego?

«Estoy bien. Quiero seguir estando tranquila, acompañada de mi familia y de mis amigos. Lo he pasado mal pero os pido que no me preguntéis porque en ningún momento he dicho que iba a hablar de mi«, explicaba Borrego.

María Teresa Campos, preocupada

De la misma forma, Borrego ha asegurado que su madre «lo está viviendo con preocupación» aunque «ahora está tranquila«. «Estamos con la preocupación de que esté lo mejor posible. Sabemos que Terelu está en las mejores manos, lo importante en la vida es la salud y ella está en vías de recuperación», matizaba.