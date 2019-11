3 Crítica con su actitud indulgente

«Muchas veces me he callado por miedo a la reacción que podrían tener. En eso me he equivocado. Tendría que haber dicho hasta aquí». Respecto al sonado tartazo, ha señalado que se lo merecía igual que el resto de compañeros, pero ha recordado que entró con un certificado médico. «Yo me hundí, no supe defenderme. Me callé, me oculté y creé una bola».