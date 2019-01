Carlos Sobera se sincera con Bertín Osborne: Su confesión más íntima

Bertín Osborne ha abierto las puertas de su finca de Sevilla a uno de los presentadores estrellas de Mediaset, Carlos Sobera. El presentador de ‘First Dates’, que se ha convertido en el primer invitado de ‘Mi casa es la tuya’, se ha abierto en canal y ha hecho un repaso por toda su vida persona y profesional.

“Mi vocación era ser actor”

Carlos Sobera le confesó al cantante de rancheras que cuando acabó la carrera de Derecho, sufrió una crisis. “Mi vocación era ser actor. Con 9 años me presentaba a todas las obras de teatro que hacían los curas. Cuando acabé la carrera me entró una crisis. En los 80 solo había una carrera y era muy difícil trabajar ahí. No veía la televisión como una oportunidad de trabajo y me pregunté: qué hago”, relataba el presentador.

La situación más dura que vivió Carlos Sobera

“En la Facultad de Periodismo, la época de ETA se pasó mal. Fue una época dura. Perdí a un profesor, José María Lidón, un buen hombre, era juez. Un día, saliendo del garaje de su casa, le estaban esperando en la puerta, le pegaron dos tiros y lo mataron. Cuando ves que matan a gente que tu conoces… era demoledor. Cuando peor lo pasé fue cuando estaba trabajando en ETB y secuestraron a Miguel Ángel Blanco… me acuerdo y se me ponen los pelos de punta“, reconocía Sobera.

Su paso por ‘Al salir de clase’ y su no beso con Elsa Pataki

Durante la velada, Osborne sacó a relucir la escena que compartió Sobera junto a Elsa Pataki en ‘Al salir de clase’. “Era una chica majísima. En esa escena estaba muy nervioso, era mi comienzo a nivel nacional. Ellos se estrenaban con 18 años, yo me sentía como ellos, tenía las mismas sensaciones“, explicaba el presentador.

La confesión más intima de Carlos Sobera: Lo que ocurrió la primera vez que durmió con su mujer

Sobera se ha emocionado a la hora de hablar de Patricia, su mujer. El presentador de Cuatro asegura que “es una mujer fantástica” y que como madre es ejemplar. Además, también quiso compartir con Bertín un detalle íntimo que nunca antes había contado. “La primera vez que Patricia y yo dormimos juntos le pregunté: ‘¿Qué te gusta más, los incas, los mayas o los aztecas?’. Se quedó flipada, al día siguiente se compró un libro de los maya. Por eso, nos casamos en México por el rito maya”, confiesa el vasco.

“Me desnudé en un casting”

Durante el repaso por su trayectoria profesional, Sobera ha recordado una anécdota de uno de los castings a los que se presentó. “Recuerdo un casting de ‘El juego de la oca’. Todas eran chicas y la directora de casting me dijo que si me pidieran que me desnudara lo haría. Les dije: ‘Cuidado, soy de Bilbao, puedo desnudarme pero no me hago responsable de lo que pueda pasar’. Y me desnudé”, explicaba entre risas el cupido de España.

