Carlos Lozano, sobre Miriam Saavedra: «Se rodea de mala gente»

Carlos Lozano ha visitado ‘Sábado deluxe’ para explicar cómo se encuentra su relación con Miriam Saavedra. El que fuera presentador de ‘Operación Triunfo’ ha asegurado que le ha pedido a la ganadora de ‘GH VIP 6’ que le demuestre cuánto le quiere.

La fallida petición de matrimonio de Carlos Lozano a Miriam Saavedra

«Creo a Miriam hasta el final pero no puedo vivir así. Si me quieres tendrás que demostrármelo. Me he pelado con todo mi entorno por ella. Me ha dejado como un ridículo y como el cornudo de España«, ha explicado Lozano en el programa de Telecinco.

Carlos Lozano vuelve a atacar a Isabel Pantoja: «Es demasiado prepotente»

De la misma forma, ha asegurado que la reina inca le ha pedido en numerosas ocasiones perdón. Sin embargo, considera que ya no puede más. «He sido fiel a Miriam los cinco años que he estado con ella, que ya es decir… No me gusta su estilo de vida, sale de fiesta hasta tarde y se rodea de mala gente. A Miriam le digo que tenga valor y que aclare las cosas de su relación con Hugo Castejón. Tiene que pensar si quiere estar conmigo. Le pedí matrimonio aquí y me hizo la cobra. Quiero que me demuestre cómo me ama, primero arreglarlo y después hacer el amor«, ha relatado.

Chelo García Cortés y Carlos Lozano se reconcilian en el plató de ‘Supervivientes’

Sobre el concurso de Hugo Castejón en ‘GH VIP 7’, el presentador de ‘Granjero busca esposa’ ha sido muy claro: «No he estado en ‘GH’ todavía porque estaba Hugo. Se debería dedicar a su trabajo, que se dedique a algo, pero a la tele no. Para la tele hay qu valer. Este señor no vale para la televisión, ha sido un provocador pero ha dado juego a todos los tuiteros. Es un prepotente, un engreído y está muy subidito«.

Última hora: Carlos Lozano sufre un accidente de moto

Segundos antes de acabar la entrevista, Miriam Saavedra le mandó un mensaje a la directora del programa en el que aseguraba que dejaba al presentador. «Ya que has dicho eso, llama. Dilo públicamente. Es una pena. Son cuchilladas que no me esperaba, más daño no me puedes hacer. Te he perdonando… que te vaya muy bien», decía enfadado Lozano. «No he dicho nada mala con respecto a la relación, no sé como se ha entendido… Lo que yo quiera en estos momentos ya tiene que depender de los dos», intervenía la peruana. Finalmente, no dejaron claro si continuaban o no la relación.