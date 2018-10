6 Mónica Hoyos no se lo cree

“Baja la voz. A mí me respetas porque soy la madre de tu hija”, respondía la peruana.”Esa es tu defensa, que no haga nada en toda mi vida porque te debo algo por mi hija. Y no es así, yo me debo a mi hija, a ella. Solo a ella. No a ti”, seguía atacando Carlos. Miriam seguía cariacontecida.