5 Las bonitas palabras de Eva González

“Fonsi, con permiso, me gustaría dirigirme a David Bustamante. Gracias por tu sentido del humor, por trasladar tu experiencia que, aunque ya han pasado unos años, se nota que no se te ha olvidado y has sabido contársela muy bien a los artistas. Gracias, porque ha sido un honor tenerte aquí”, decía Eva González para despedirse del cantante.

Leer más: Bustamante, pillado con una morena tras salir de una fiesta