6 Leen lo que opinan los fans sobre ellos

Ante el plan ideado por los concursantes, las redes se han hecho eco. A pesar de que algunos opinaban que era buena idea, la mayoría no vio bien la decisión de los triunfitos. “Yo sé que os suda lo que os diga. Pero espero que no os sude esto”, dijo Noemí, refiriéndose a los 10 tweets que ha llevado impresos para que cada alumno lo lea en voz alta. “16.000 personas quieren entrar en este concurso, quedan 10 y mira como lo aprovechan. Me voy a reír por no llorar”. Así ha sido el primer tweet leído por Famous, que ha desatado los siguientes, dejando a los concursantes cabizbajos ante tal impacto.