Mahi Masegosa, la concursante más carismática de ‘Supervivientes 2019’, se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para relatar cómo es su nueva vida. La aprendiz de ‘Maestros de la costura’ ha confesado que va a dar un paso más en su relación.

«Me pidió matrimonio en Córdoba, bajo el Cristo de los Faroles«, desvelaba la exconcursante. Además, aseguraba que fue un momento muy especial debido a lo detallista que fue su pareja en el momento. Tal y como relata, su futuro marido, Rafa, le pidió a un amigo que se presentara en el momento y les tocara la canción favorita de la diseñadora.

Mahi Masegosa ha explicado que se ha probado algunos vestidos de novia. Sin embargo, parece que la diseñadora lo tiene muy claro de cara al gran día: «Sé que me quiero casar de blanco impoluto y con la peluca azul, pero al final he decidido hacerme el vestido yo misma porque todo lo que me ponen me parece poco».

De la misma forma, la invitada de ‘Sábado deluxe’ ha afirmado que su chico es el «hombre de su vida» y estaría dispuesta a entrar en ‘La isla de las tentaciones’, el programa que está arrasando en audiencias, porque confía plenamente en él. Aunque siente que no pasaría el casting porque «está muy enamorada de Rafa».

