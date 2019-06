10 Recuerda emocionado a su padre

La pareja de María Teresa Campos también ha reconocido que vivió muy mal la separación de sus padres. Además, no ha podido evitar derrumbarse al recordar el fallecimiento de su padre. «Le doy las gracias porque si él no hubiese sido así, yo no sería quién soy hoy«, admitía Edmundo.