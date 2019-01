Bertín Osborne desvela el futuro de ‘Mi casa es la tuya’: “Estoy grabando más programas”

El pasado viernes 11 de enero, ‘Volverte a ver’, el programa de Carlos Sobera en Telecinco, cogía el testigo del espacio de Bertín Osborne, ‘Mi casa es la tuya’. Con este movimiento en la cadena de Paolo Vasile, fueron muchos los lanzaron varias especulaciones sobre la continuación del espacio del cantante en el grupo de comunicación.

Dos días después, el interprete de “Yo debí enamorarme de tu madre” se ha pronunciado sobre el asunto y ha asegurado que habrá una nueva temporada del programa de entrevistas y cuyas entregas “son bastantes y muy buenas”.

“Han dicho que me había quedado sin trabajo, o que me habían echado de Telecinco. Los programas que hacemos en prime time son programas de temporada. Acabo de terminar mi temporada de invierno, he ido desde septiembre hasta Navidad. Volveré a empezar otra vez dentro de unas cuantas semanas. Ahora lo que estoy haciendo es grabar los programas que van a venir, son bastantes y muy buenos“, explicaba Osborne en su cuenta de Instagram.

“Para toda la gente que me ha llamado y ha escrito, el programa sigue. ‘Mi casa es la tuya’ vuelve dentro de unas cuantas semanas. Va a volver con programas mejores”, aseguraba el cantante de rancheras.

Por el momento, se desconoce quiénes serán los próximos invitados a la finca sevillana de Bertín Osborne y Fabiola Martínez. En la última temporada, rostros populares como Christian Gálvez, Almudena Cid, Diego ‘El Cigala’, Niña Pastori, Paula Echevarría, entre otros, fueron algunos de los protagonistas de las entregas.

