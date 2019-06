Belén Esteban desea volver a ser madre: «Quiero ir a por el niño»

Una semana después de su boda con Miguel Marcos, Belén Esteban se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para contar todos los detalles del gran evento. Además, la llamada princesa del pueblo ha querido contarle a los espectadores cuál es el plan que tiene entre manos.

«Voy a ir a por el niño, ya que no me lo habéis preguntado… Si viene bien, si no, no pasa nada», ha confesado. «Soy diabética, pero todo está perfecto«, ha confesado la colaboradora de ‘Sálvame’.

Belén Esteban también ha confirmado que ya ha acudido al médico para ver si todo estaba en orden. “Si me viene natural lo tendré. No me voy a poner en ningún tratamiento”, explicaba. Además, ha insistido en que los médicos no le han puesto trabas porque «mientras tenga la menstruación» es posible.

«Mi embarazo sería de alto riesgo, como fue el de Andrea», ha declarado. “Si me quedo embarazada seguramente me tendría que quitar de trabajar. Me han dicho que tengo que estar en reposo absoluto los tres primeros meses”, comentaba. Además, ha insistido que si eso pasa, ‘Sálvame’ no sería el mejor ambiente para estar en reposo.