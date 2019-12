No hay tregua entre Kiko Jiménez y Rocío Flores. El novio de Sofía Suescun, durante su participación en el debate de ‘GH VIP 7’ en ‘Sábado deluxe’, le ha querido mostrar a María Patiño los famosos mensajes que la hija de Antonio David le mandó después de que este acabara su relación con Gloria Camila.

‘GH VIP 7’: Antonio David Flores, expulsado ante las lágrimas de su hija Rocío Flores

Comentando la salida de Antonio David de la casa de Guadalix, Kiko Jiménez ponía sobre la mesa el mal carácter de su hija. Para demostrarlo, insistía en mostrarle un mensaje que le envió la joven el pasado 10 de julio. «Este mensaje ni lo vas a leer ni vas a responder. Tienes muy poca vergüenza haciendo lo que ha hecho después de la acogida que has tenido en nuestra familia. Se te debería haber caído la cara de vergüenza. Te hacía una persona con más dedos de frente y con neuronas. Un aprovechado más en la familia, otro más que se sube al carro. No conoces lo que es la vergüenza, ni los valores en la vida. Menos mal que la vida pone a cada cual en su sitio», leía María Patiño del móvil de Kiko Jiménez.

«He sentido mucha agresividad de Rocío Flores hacía mi«, explicaba el joven. Ante estas palabras, Belén Esteban salía en defensa de la nieta de Rocío Jurado asegurando que él tenía mucho más genio. «Aquí el único que ha dormido en un calabozo es Kiko Jiménez, ese eres tú. Es la realidad», exclamaba la princesa del pueblo. El exconcursante aclaraba que ese episodio lo vivió de manera injusta y Lydia Lozano quiso echarle una mano a su compañera de programa. «He trabajado mucho contigo en los debates de ‘Supervivientes’. Voy a pedir que pongan ciertas discusiones y quejas que has tenido con ‘Supervivientes’ a ver si podemos decir si eres agresivo o no. Estás obsesionado con el dinero. Cuando te tachaban de machista, te recuerdo que te venías arriba», aseveraba la periodista.