Belén Esteban responde: ¿Se queda con la casa de Toño Sanchís?

2 “Imagina que te quedas la casa de Toño”

“Vamos a imaginar que la noticia es verdad”, le cuestionaba María Patiño a Esteban. “Creo que todo españolito sabe que era la casa de Toño. No digo que la noticia sea verdad, pero a día de hoy el juzgado no nos ha mandado una notificación. Yo dejo de pujar porque sí subía más la puja, a mí no me salía rentable“, matizaba la colaboradora del espacio de Telecinco.