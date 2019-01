Belén Esteban anuncia el número de invitados a su boda

Ya queda menos para que llegue el evento del año: la boda de Belén Esteban con su Miguel. Sin embargo, y hasta que llegue el esperado 22 de junio, la llamada princesa del pueblo se está encargando de dar pequeñas pinceladas sobre el esperado enlace.

Los detalles de la boda de Belén Esteban

Pese a que Belén Esteban se muestra muy cauta a la hora de desvelar detalles de su boda, lo cierto es que la colaboradora de ‘Sálvame’ no puede evitar dar alguna que otra pincelada sobre cómo se encuentran los preparativos del evento del año. La colaboradora de Telecinco ha anunciado que tiene muchas cosas del enlace preparadas.

“Las invitaciones de boda son preciosas”

“Yo ayer quité la tele y me fui a por mis invitaciones de boda que me han quedado preciosas y estoy muy contenta”, anunciaba la princesa del pueblo. Además, Esteban ha desvelado que la lista de invitados oscila entre 280 y 290 personas. “Íbamos a ser trescientos y pico, pero hay gente que no puede venir”, detallaba.

Kiko Hernández, Mila Ximénez, Chelo García Cortés, Lydia Lozano, Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y sus amigas, Tina y Mariví, serán algunos de los que recibirán el esperado sobre en sus buzones.

Un invitado muy especial

Hasta el momento, hay muy pocos nombres confirmados que asistirán a la boda de Belén Esteban y Miguel. Sin embargo, durante el programa, Jorge Javier Vázquez quiso acabar con todos los rumores que hay acerca de su presencia al enlace, debido a que en más de una ocasión ha asegurado que no le gustan las bodas: “Yo sí que voy”.

Los invitados que no estarán en el enlace

Lo que sí está claro, tal y como comentó la de Paracuellos en su programa, son los asistentes que no estarán en el enlace: Antonio Tejado, María del Monte e Isabel Pantoja.

