Belén Esteban se niega a visitar a Jorge Javier Vázquez en el hospital, ¿por qué?

Jorge Javier Vázquez aún se encuentra en el hospital de La Zarzuela de Madrid, a la espera de recibir el alta médica que demuestre que realmente se encuentra mejor del ictus que sufrió el pasado fin de semana y la operación de urgencia que se le practicó el lunes. Durante su estancia en el centro médico, el presentador ha recibido un sinfín de visitas de familiares, amigos e incluso su exnovio, Paco, pero hemos echado en falta la presencia de su íntima amiga, Belén Esteban.

Belén Esteban no ha ido a verle al hospital

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha reconocido que efectivamente no ha ido al hospital en el que se encuentra ingresado su amigo, pero no hay problema alguno. Ella prefiere dejarle tranquilo al lado de su familia y seres queridos y emplazar su encuentro para más adelante. Eso sí, mantienen contacto constantemente a través del móvil y mensajes por WhatsApp.

Belén Esteban explica el motivo de su ausencia

“Yo voy a decir una cosa, que a lo mejor tenía que haber dicho ayer. No voy a entrar en explicaciones. Hace muchos años que conozco a Jorge, casi 20 años, y estos días he pensado mucho en la relación de Jorge y mía. Voy a ir a visitarle, pero no al hospital, sino en su casa ya tranquilamente, porque ahora con tantas visitas prefiero ir a su casa”, comenzaba a explicar Belén Esteban sobre su ausencia en el hospital, emplazando su visita para más adelante.

Unos mensajes que le han llegado al corazón

Belén Esteban ha explicado que, por el momento, no ha ido al hospital para verle en persona, pero que ha seguido el proceso en todo momento estando en contacto con Jorge Javier Vázquez vía WhatsApp: “Nos hemos escrito por Whatsapp y me quedo con dos mensajes que me puso, que me dijo algo que nunca me había dicho”. ¿Qué le habrá dicho?

En momentos difíciles uno piensa en lo que tiene

Jorge Javier Vázquez ha estado cerca de vivir un auténtico drama personal o, directamente, perder la vida a consecuencia del ictus que sufrió. Esto le ha hecho pensar mucho sobre su vida y lo bueno y lo malo que hay en ella. Es en este punto en el que valoraría su relación con una de sus íntimas amigas, Belén Esteban, y ahí surgió ese mensaje que le dedicó a Belén y que a ella le ha llegado directo al corazón.

Belén tiene una conversación pendiente con Jorge

Belén Esteban continuó explicando en ‘Sálvame’ que ha “meditado mucho sobre mi relación con él” ante el susto de creer que podría haberle perdido. Por ello, entiende que el día que vaya a visitarlo a su casa, después de recibir el alta médica, tendrá muchas cosas que quiere decirle: “Quiero explicarle lo mucho que yo he sentido por él durante mucho tiempo y quiero decirle la satisfacción que tengo yo ahora”.

No está allí, pero no le abandona

Habrá quien no comparta la decisión de Belén Esteban de no estar al lado de su amigo en tan delicado momento, pero entre ellos existe una relación que está por encima de cualquier opinión. Eso sí, nadie puede acusarla de haberle dejado solo, dado que le ha protegido a su manera, entregándole la estampa que siempre le acompañaba de San Judas Tadeo y que ella cree que le ayudó en su batalla judicial contra Toño Sanchís.

Belén Esteban y jorge Javier Vázquez, amigos ante todo