4 La respuesta de Belén a la reaparición de Jesulín

“Los que me conocéis sabéis que soy de mecha corta y me enciendo muy rápido. Y sí, lo veo estropeado, pero lo digo en plan irónico. Los años no pasan en balde. No me quiero meter con él”, explicaba la colaboradora de ‘Sálvame’.

“Él tiene su familia y yo la mía. No me interesa nada la vida de este señor. No le deseo mal a nadie, ni a él ni a nadie. Pero yo ya no tengo nada que decir, a veces hablo más de la cuenta y en esta ocasión no quiero hacerlo”, matizaba Esteban.