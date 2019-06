Belén Esteban, disgustada con Mila Ximénez por sus palabras sobre la boda

Días después de la boda de Belén Esteban, Mila Ximénez no ha podido aguantar más y se rompió en directo, en ‘Sálvame’, al hablar del enlace de su gran amiga. Sin embargo, sus palabras no han gustado nada a la princesa del pueblo, que se ha encargado de hacérselo saber en ‘Sábado deluxe’.

Muy tocada tras la boda

“Ayer hice un comentario que no fue con ira, simplemente me he dado cuenta de que no soy una persona de confianza para Belén”, decía Mila Ximénez entre lágrimas.

No le importa la boda de Belén Esteban

Además, la colaboradora de ‘Sálvame’ aseguró que la boda de su gran amiga y Miguel Marcos le importaba «una mierda».

«Soy el demonio de Tasmania»

“Parece que soy el demonio de Tasmania, estoy harta de que se saquen mis malos tonos cuando todo el mundo grita”, comentaba la periodista.

Belén Esteban responde a Mila Ximénez

La de Paracuellos se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ una semana después de su gran boda y ha respondido a las declaraciones de su compañera. «Me parece exagerado, no me parece justo», reconocía.

Las únicas quejas

«La única persona que se ha quejado ha sido ella», comentaba la princesa del pueblo.

Entiende a Mila Ximénez

«Entiendo que está cansada. Si está harta de mi boda que se lo diga a los directoras y que metan cosas de ‘Supervivientes’. Yo le conté las cosas a quién se las tenía que contar y ella estaba incluida«, reconocía Belén Esteban.

«Me duele que diga eso de la boda en la televisión»

«Quiero a la Mila de mi boda»

«Quiero a la Mila de mi boda, quiero ver a la Mila que se lo pasó bien en mi boda», pedía la colaboradora.

Tienen una conversación pendiente

Asimismo, la de Paracuellos ha reconocido que ambas tienen una conversación pendiente.