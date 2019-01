Belén Esteban desvela nuevos detalles de la lista de invitados de su boda

Belén Esteban se ha ausentado durante unos minutos de ‘Sálvame’ para dar el salto a las tardes de Cuatro. La princesa del pueblo ha desvelado nuevos detalles sobre el acontecimiento del año, la boda con “su Miguel”, durante su visita al programa de Risto Mejide, ‘Todo es mentira’.

La fecha de envío de las invitaciones

El espacio de Cuatro ha querido saber cuál iba a ser la lista de invitados de la boda de Belén Esteban. Sin embargo, la de Paracuellos explicó que pronto se conocerá el nombre de los asistentes puesto que “el mes que viene empiezo a enviar las invitaciones“.

Risto se apunta a la boda de Belén

“Oye, Belén, no sé si sabes que me he cambiado de casa, por si me has enviado la invitación y no me ha llegado…“, bromeaba el publicista. “¿Pero tú quieres venir a mi boda?”, le replicaba sorprendida la colaboradora de ‘Sálvame’.

“Testigo me parece mucho”

“No sé. Yo estaría encantado. Doy por hecho de que estoy invitado. Testigo me parece mucho porque igual no nos conocemos tanto“, contestaba Mejide.

Las personas que recibirán la invitación

Durante su visita a ‘Todo es mentira’, Belén Esteban ha afirmado que Kiko Hernández, Mila Ximénez, Chelo García Cortés, Lydia Lozano, Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y sus amigas, Tina y Mariví, recibirán el esperado sobre en sus buzones.

Belén Esteban contará con diez testigos

Asimismo, Esteban contará con diez testigos el próximo 22 de junio, fecha en la que se darán el “sí, quiero”. Gema López, Antonio Rossi, María Patiño y su amigo Rubén, son solo los cuatro nombres que ha dado a conocer.

¿Y la despedida de soltera?

Risto Mejide quiso saber si Belén Esteban tendría despedida de soltera. La colaborado ha reconocido que no sabe ni dónde ni cuándo va a ser.

La cosa más absurda que le han propuesto hacer

“Cuando pasó lo de la canción de Madonna de Tenerife, que me dieron leches por todos los lados, hubo un señor canario que me ofrecía una millonada por hacerle el baile y tomarme algo con él. Me daba 300.000 euros”, relataba Esteban durante su entrevista con Risto Mejide.

