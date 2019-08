Belén Esteban aclara si abandona ‘Sálvame’

Belén Esteban ha vuelto a ‘Sábado deluxe’ para narrar cómo han sido sus primeras vacaciones como casada. Además, la llamada princesa del pueblo ha anunciado nuevas demandas contra Toño Sanchís y ha aclarado cuál es su inminente futuro profesional.

«Es falso que deje mi programa. No me voy a ‘Viva la Vida’. Nadie me ha ofrecido nada«, ha aclarado Belén Esteban. Asimismo, ha admitido que durante sus vacaciones ha reflexionado sobre su participación en el programa de las tardes de Telecinco y ha llegado a la conclusión de que está cansada de discutir con todo el mundo. «Yo sufro, lo paso mal. Vine el otro día de Benidorm y estos días he puesto un poco la tele y había algunos casos en los que no estaba de acuerdo con vosotros», afirmaba.

«La mujer de Toño es tan culpable como él, ella es su cómplice. Toño y su mujer Lorena son unos okupas, la casa en la que viven es mía. Si no se van en septiembre, irá la policía judicial, ya está todo en trámite. Me debe 300 y pico mil euros, las deudas se heredan», ha explicado Belén Esteban en ‘Sábado deluxe’. De la misma forma, ha confirmado que tiene preparada varias demandas por lo penal. «Voy a por todas. No he cometido ningún delito, solo confiar en él«, aseveraba.

