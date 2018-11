Aurah a Suso: “Gracias por enseñarme de nuevo a enamorarme”

La expulsión de Aurah dejó un vacío enorme en la casa, sobre todo en el corazón de Suso. El concursante, después de la expulsión de su novia, quedó destrozado. Sin embargo, Koala se queda una semana más en la casa.

Suso tenía esperanzas

La esperanza es lo último que se pierde, o eso le deben decir al único concursante que se ha enamorado en esta edición. Suso, destrozado, se imaginaba que por el apoyo de su gente y la de Aurah quizá se salvaría, pero no fue así.

Aurah se enfrenta en plató

“Echo de menos a Suso”. Esas fueron las primeras palabras de la concursante al pisar el plató de Mediaset, antes de coger las riendas de la entrevista. En cuanto le preguntó Jorge el porqué cree que la echaron, su respuesta fue clara: “Me nominaron mis compañeros y me enfrenté a Koala”, añadiendo que es un falso. El calificativo que le dio al cantautor no gustó nada a su mujer, que defendió a su marido.

La concursante responde

La mujer del Koala sentenció que la habían echado por ser como es, por el papel que ha tenido en la casa. Aurah, ante el comentario, se defendió: “¿Qué papel he hecho yo? No puedes decir nada porque no puedes decir nada de mi. He sido real, he vivido la realidad. He vivido una convivencia real. He vivido un amor real. He vivido todo real“, recalcó.

Su opinión sobre Miriam no cambia

Ante los vídeos de Miriam, Aurah no cambió su percepción hacia la concursante peruana: “Intenté darle la mano, y me cogió el hombro y me pisó. Es una persona que le gusta sacar de quicio a la gente. Llega a rozar la maldad. Te insulta sabiendo que hace daño. No tengo nada bueno que decir de ella”.

La despedida

Las últimas palabras de Aurah para Suso fueron muy alentadoras: “Gracias por todos los meses que me has dado. Todo va a salir bien. Voy a estar aquí fuera apoyándote. Te amo. Gracias por enseñarme de nuevo a enamorarme”, comentó.

Asraf, de nuevo inmune

La gran bola escondida por Aramís Fuster fue encontrada por Asraf, que de nuevo tuvo el poder de la inmunidad. Ante las nominaciones finales de Mónica Hoyos, Koala y Miriam, el Mister Universo de Guadalix decidió una vez más meter a Tony Spina, subiéndolo a la palestra con los dos más fuertes de la casa. ¿Quién se irá en esta ocasión?

Más contenido .....