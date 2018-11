5 Aurah rompe su silencio

Antes de comenzar a hablar, ya veíamos a una Aurah bastante emocionada. El inicio de la curva de su vida comienza con MyHyV, donde habla entre temores sin saber bien qué decir. La relación que tuvo después del programa ha revelado lo mal que lo pasó: “Pensaba que me moría. No quiero hablar de eso, pero es lo que he vivido en mi vida”, declaraba la concursante canaria, a lo que añadió con voz temblorosa y aguantándose las lágrimas: “Sufrí maltrato en una relación. Pero no lo quiero recordar”. Unas duras palabras que dejó al plató en silencio escuchando su testimonio.