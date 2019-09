"No soy el mejor ejemplo, ni el peor. Tú con lo de agarrar a la niña de esa forma has perdido mucho como persona y como hombre", decía el cantante.

Asraf se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para dar su versión sobre los enfrentamientos en el clan Pantoja. Sobre sus polémicas imágenes en la que aparece agarrando del brazo a Chabelita, el modelo ha justificado que fue para protegerla de las cámaras. Sobre este asunto, Omar Montes ha querido entrar al programa de Telecinco para dar su opinión. Y ambos, han protagonizado una acalorada discusión.

«No es ejemplo para decir nada», empezaba Asraf antes de que Omar Montes entrara en el programa de Telecinco. «No soy el mejor ejemplo, ni el peor. Tú con lo de agarrar a la niña de esa forma has perdido mucho como persona y como hombre. El comportamiento que has tenido no me gusta nada, cuando te vea…», afirmaba el cantante.

«Contigo no tengo nada que hablar», replicaba el modelo. «Lo que tienes que hacer es dejar de enfadarte con Isabel por haber rechazado trabajar con tu equipo. La canción de «La Salchipapa» al lado de tu mierda de canción es un himno. Deja de hacer el gilipollas como estás haciendo. Encima le hago un favor a la humanidad«, decía de manera acalorada el ganador de ‘Supervivientes’.

«Que sepas que si no te ha denunciado es por mi. Soy de los que piensan que hablando las cosas se puede llegar a un entendimiento. Eres un sinvergüenza, cuando te vea te tiraré de la oreja. Tú no tienes que agarrar a nadie así de fuerte», finalizaba Montes. «No le voy a decir nada y no me voy a meter en medio», aseveraba Asraf.

