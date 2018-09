Chabelita no tiene mucho tino en el amor. Ella suele decir que los novios le salen “rana”. Su expulsión de ‘GH VIP’ ha frenado en seco su acercamiento a Asraf Beno. Los dos han compartido muchos momentos íntimos de edredoning y hasta ayer las dudas sobre si entre ellos había habido algo más que conversación estaban muy presentes. La peruana dice que solo hubo mimitos pero que entre ellos no pasó nada, aunque se arrepentía de no haber hecho nada. Claro, todavía no sabía que Omar Montes iba a romper con ella.

13 El engaño de Asraf Beno El míster parecía todo dulzura, cercanía y cariño, pero el canal 24 horas de ‘GH VIP’ ha destapado algo que podría haber cambiado por completo la opinión de Chabelita sobre el marroquí. 12 Miriam Saavedra destapó la caja de los truenos y dejó a Mónica con esta cara Estaban Verdeliss, Techi, Asraf o Miriam sobre los hijos. Techi comentó que “Asraf está deseando ser papá”, a lo que Miriam interrumpió, “pero qué dices, si él ya tiene dos. Asraf, ¿ya tenías dos, no? Que eras casado y todo me habías dicho”. 11 Asraf dice sí El míster no quiso tratar demasiado el tema y susurró un leve “sí”, cuando le preguntaron si tenía pareja fuera de la casa de Guadalix. Después miró al suelo y se marchó pensativo. 10 Lo tenía en secreto Asraf podría haber entrado al concurso ocultando este ‘pequeño’ detalle y puede que fuera le esté esperando una persona, mientras él se acerca a su “amiga” Chabelita. 9 El edredoning entre ellos ha sido intenso durante estos días Ha sido uno de los temas de debate más potentes de la casa en las últimas horas. ¿Qué pasaba debajo de las sábanas entre Isa Pantoja y el modelo? 8 Entre ellos ha habido atracción. ¿Continuará una vez termine ‘GH VIP 6’? 7 De confirmarse la identidad de la mujer de Asraf, Chabelita podría volver a sentirse muy decepcionada con un hombre 6 La presencia de Omar Montes como concursante de pleno derecho va a obligar a Asraf a sacar su lado más pacífico. ¿Se harán amigos o tendrán otro encontronazo? 5 Isa ha sido la primera expulsada, mientras que Asraf se resiste incluso a ser nominado

4 Isa Pantoja lo está pasando verdaderamente mal 3 Ha sido expulsada la primera de ‘GH Vip’ 2 Omar Montes ha roto con ella delante de toda España 1 Y tuvo que hacer frente a la llamada de su madre