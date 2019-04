Dakota Tárraga está decidida a ser una de las concursantes que más polémica suscite en la edición de ‘Supervivientes’ que está a punto de arrancar. Conocida por tener un fortísimo carácter, la joven está ultimando su puesto a punto antes de marcharse a Honduras y lo ha querido compartir con todos sus seguidores. ¿Cómo lleva Dakota sus últimas horas en España?

Ella no tiene ni un pelo de tonta, pero lo que no quiere son pelos en su cuerpo y por eso se ha sometido a una intensa y dolorosa sesión de depilación. Dakota ha sufrido con los tirones al arrancar el vello y ha aprovechado para avisar a Omar Montes, Colate y compañía de lo que les espera en la isla: “Me he depilado entera para ir a Honduras. Igual que no me dejan un pelo, yo no me corto ni un pelo“, decía.

De sobra es conocida su poca paciencia y su (en ocasiones) mal genio. Dakota ha querido explicar cómo es su temido carácter: “Soy una muy buena persona pero soy muy impulsiva, salto en nada y tengo muy poca mecha para todo“. De lo que está convencida es de llegar a la gran final y llevarse la suculenta recompensa: “Si hay un premio tengo que ganarlo o porque este cuerpo hay que mantenerlo”.

También ha querido reconocer que lo que más le disgustan son las cucarachas: “Las tengo un asco…”, así como que montar en helicóptero le da respeto. El primer bañador que ha echado a su maleta es uno “flamenco porque es como yo”. A locuacidad no la gana nadie.

El torbellino Dakota llega a ‘Supervivientes’ dispuesto a arrasar con todo aquello que se le ponga por delante. En España deja a su novio, del cual confiesa estar muy enamorada. ¿Tendrá alguna aventura sentimental con alguno de los que a partir de muy poco serán sus nuevos compañeros? De lo que no cabe duda es que protagonizará momentos controvertidos y es que un carácter como el suyo no se domestica tan facilmente.