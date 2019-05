Así ha vivido SEMANA la final de Eurovisión 2019 desde Tel Aviv: Todo lo que no has visto

Emoción y muchos nervios serían las dos palabras que mejor define lo que se ha vivido dentro de la sala de prensa del Festival de Eurovisión 2019. Países Bajos partía como favorita y, finalmente, se ha alzado con el ansiado micrófono de cristal. Sin embargo, en contraposición, España se ha tenido que conformar con, otra vez, un mal puesto.

Sin sorpresas en Eurovisión 2019: Países Bajos se alza con el triunfo

Países Bajos cumple los pronósticos y gana Eurovisión 2019

Países Bajos ganó Eurovisión 2019 el pasado jueves 16 de mayo cuando Duncan Laurence conquistó a los espectadores con su actuación en la Segunda Semifinal. En este ocasión, las casas de apuestas se adelantaron a los acontecimientos y acertaron, desde hace dos meses, que Duncan Laurence y su «Arcade» se llevarían el micrófono de cristal a Países Bajos.

Italia se queda a un paso de la victoria

Desde que ganó el Festival de San Remo, Mahmood se convertía en uno de los grandes favoritos para ganar el certamen musical europeo. Debido al «hype» que generó la candidatura, el primer ensayo de «Soldi», que se esperaba como agua de mayo, dejó a la gran mayoría con una sensación fría, al borde de la decepción. Sin embargo, Europa no ha sentido lo mismo. Italia obtenía la segunda posición con 465 puntos.

Macedonia del Norte, el verdadero «dark horse»

En cada edición tiene que haber un «dark horse», es decir, ese país que pasa desapercibido pero que, luego, se coloca en los primeros puestos de la tabla. Si el año pasado fue Austria, en esta ocasión le ha tocado a Macedonia del Norte. Tamara Todevska, que era su cuarta vez en el Festival (aunque en esta ocasión en solitario), ha enamorado a todos los jurados de Europa con «Proud», una preciosa balada que habla del empoderamiento femenino. El país se ha colocado en octava posición.

Sergey (Rusia) se vuelve a conformar con la tercera posición

Sergey Lazarev, quien quedara tercero en Eurovisión 2016, volvía a Eurovisión 2019 para intentar mejorar su resultado. Los antecedentes de Rusia, en lo que a vueltas al Festival se refiere, auguraba una victoria segura. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El representante de Rusia se ha quedado como en su primera vez, tercero.

¿Qué hacemos mal?

¿La mayor decepción de la noche? El puesto de España. No se puede decir que este año nuestro país no haya hecho los eurodeberes. RTVE ha trabajado a destajo para llegar a Tel Aviv con una candidatura sólida, con todo trabajado para que nada pudiera salir mal. Pero salió. Pese a que Miki realizó una magnífica actuación, el joven concursante de ‘OT 2018’ no logró que ni que el jurado ni el público europeo se unieran a la fiesta española. «¿Qué ha ocurrido?», «¿Qué hacemos mal?», ¿Otra vez quedamos mal?», «No entiendo nada», son las múltiples preguntas que todos los periodistas españoles se hacían mientras que el contador de España no recibía ni un punto.

Al final, España puede celebrar que ha quedado mejor que el año pasado (23). En concreto, Miki Núñez y «La Venda» conseguía el puesto 22 de la noche con tan solo 60 puntos. Con esto solo nos queda una reflexión: ¿Y si nos retiramos unos años como en su día lo hizo Italia?