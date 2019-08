Así ha sido la emotiva despedida de Frank Blanco de ‘Zapeando’

"No me gustan las despedidas, pero sería de muy mala educación irme sin despedirme», ha dicho el presentador.

Frank Blanco ha dicho hoy adiós a ‘Zapeando’ después de haber estado al frente del programa más de seis años. El periodista se ha despedido emocionado de sus compañeros y ha prometido que le verán muy pronto en sus nuevos proyectos.

Dani Mateo presentará ‘Zapeando’ tras la marcha de Frank Blanco

«Sabía que íbamos a acabar emocionándonos. Me habría hecho un Jordi Hurtado de verdad, de jubilarme en este programa, y hay decisiones que son inevitables. No me gustan las despedidas, pero sería de muy mala educación irme sin despedirme», decía Blanco.

«Lo primero, a los que nos habéis acogido como si fuésemos familia de todo corazón, ojalá hayamos conseguido haceros la vida más fácil y que os hayáis olvidado de vuestros problemas durante un rato. No va a ser fácil aprender a vivir sin el equipo de detrás de las cámaras. No sabéis como es ese equipo. Es el mejor equipo humano que hay en un programa de televisión. Gracias por vuestra entrega, porque sin ella no habríamos llegado hasta aquí», agradecía emocionado.

«A vosotros y vosotras, compañeros de mesa: querría agradeceros tantas cosas… Os tendría que decir tantas cosas, que os lo resumo en un ‘estaré ahí si lo necesitáis’. Aquí ha habido más que una relación de compañeros. Así que os digo que hasta la próxima cena. Os deseo lo mejor, se que todo irá bien», finalizaba. El próximo lunes, Dani Mateo estará al frente de la nueva etapa de ‘Zapeando’. A la marcha de Fran Blanco se han unido Paula Prendes, Ana Morgade y Chenoa.