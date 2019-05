La nueva vida del padre Apeles: de estrella de la tele a archivero en Italia

1 Yola Berrocal: «Apeles me odia»

Uno de los personajes asociados a la fama de Apeles es Yola Berrocal, con la que supuestamente tuvo una relación sentimental, que él niega. «La vi cuatro veces. Fueron solo unas fotos», asegura. Sin embargo, la madrileña no tiene la misma versión: «No fue un montaje. Él me odia, pero no le guardo rencor. Hace 20 años que no le veo, pero le estoy agradecida porque gracias a él me hice famosa».