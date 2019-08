Antonio Tejado, víctima de un «problema serio»

5 Preocupación por Antonio Tejado: «Estoy muy mal»

Los colaboradores de ‘Sálvame’ están preocupados por Antonio Tejado. El joven lleva más de dos meses sin aparecer por los platós de Telecinco. Además, el pasado miércoles 28 de agosto intervino en el programa muy afectado después de que el programa sacara a la luz la noticia de que había mandado mensajes a una joven de Lleida que no es su novia Marina. «Decidí aislarme y rechacé algunas colaboraciones pero esto es una rueda de a que no puedes salir. Estoy muy mal… Vosotros no sois compañeros», explicaba a Carlota Corredera desde el teléfono.

