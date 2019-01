Antonio Tejado se derrumba por su distanciamiento con Candela en ‘GH Dúo’

4 La fuerte discusión entre Candela y Antonio Tejado

“Si no somos pareja, ¿por qué cuando te pido que ni me toques ni me des besos ni me cojas el culo, no paras de hacerlo?”, le preguntaba Candela a Tejado durante la gala del pasado jueves 17 de enero. Al que fuera participante de la ‘Sálvame Snow Week’ no le sentó bien la pregunta de su pareja y no puedo evitar contestarle: “No sé si eres consciente de lo que acabas de decir. Dices que te doy cariño sin tú permitirlo… Me parece muy grave y me ha hecho mucho daño”.

Un día después, la pareja protagonizaban varios momentos de lo más cariñoso. Sin embargo, los abrazos de Tejado provocaron el hartazgo de Candela, quien le pedía por favor que parara. “Candela, no quiero ni un ya más, ¿vale? No me digas más ya porque luego se malinterpreta. El ya se puede malinterpretar“, respondía con tono enfadado el colaborador de ‘Salvame’.