La razón por la que Antonio Tejado está dolido con Belén Esteban

¡Ha llegado el día! Belén Esteban y Miguel Marcos se darán hoy el esperado «sí, quiero» en la finca La Vega del Henares. Sin embargo, y a pesar de que es, con permiso de Sergio Ramos y Pilar Rubio, la boda del año, no todos están muy contentos con como ha organizado la llamada princesa del pueblo su enlace.

Once años después, así ha cambiado la lista de invitados a la boda de Belén Esteban

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido que sus compañeros del programa compartan con ella su día más especial. Sin embargo, Esteban ha decidido que Kiko Matamoros, Antonio Montero, María Lapiedra, Gustavo González y Antonio Tejado no estén presentes en su enlace con Miguel Marcos.

Los primeros han entendido a la perfección el motivo por el que la de Paracuellos no les ha invitado a la boda del año; sin embargo, el sobrino de María del Monte no se lo ha tomado tan bien. «Estoy dolido porque soy el único colaborador que no está invitado. Rafa Mora ha tenido broncas con ella que yo no he tenido en mi vida. La boda de Sergio Ramos a mí me parece mucho más mediática y de otro caché», lamentaba Tejado.

«Estoy dolido porque yo la hubiese invitado a ella. Me parece un detalle de clases. Sé que va gente a esa boda que no quiere a Belén Esteban. Belén es quién es, Belén es un personaje fuerte. Sé que hay gente que va por el compromiso. Que le dure toda la vida que yo voy a disfrutar si ella es feliz», matizaba el colaborador del programa de las tardes de Telecinco.

Por su parte, Matamoros aseguraba que le parecía normal que Belén Esteban no le invitara a la boda. «A tu boda va gente con la que tengas buena relación, con ella yo no la tengo. Creo que va a ser una boda muy normal», explicaba.