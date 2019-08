Antonio Tejado se encuentra mejor tras revelarse el «problema serio» que padece. El colaborador ha explicado a sus compañeros de ‘Sálvame’, donde trabaja de manera ocasional, cómo es la situación que vive en estos momentos.

Antonio Tejado, víctima de un «problema serio»

Confiesa sus problemas: «Esto no me ha pasado nunca»

Antonio Tejado está atravesando un momento muy difícil. «Tengo un problema. Esto lo voy a solucionar. A mí esto no me ha pasado nunca. Esto me viene después de ‘Gran Hermano’. Me encuentro perdido con todo lo de Candela…», confesó a José Antonio León. El reportero de ‘Sálvame’ se puso en contacto con Tejado, quien le confesó en primera persona sus problemas.

Antonio Tejado estrena novia tras el huracán Ylenia

«He podido estar tres días de fiesta ininterrumpidamente»

El periodista del programa contó que Tejado ha tomado conciencia de su situación y que ya ha pedido ayuda. «Es una situación que descontrolo. He estado en situaciones en las que no debía. He podido estar tres días de fiesta ininterrumpidamente y me ha pasado factura», fueron las declaraciones del excolaborador al reportero.

La razón por la que Antonio Tejado está dolido con Belén Esteban

«Ya está en manos de un profesional»

El joven ya se encuentra mejor, y cuenta con el apoyo de su familia, que no ha dudado en mostrarle todo su apoyo. «Antonio Tejado ya está en manos de un profesional para solucionar sus problemas», ha explicado José Antonio León.

Antonio Tejado, destrozado por la muerte de José Antonio Reyes

Atraviesa un momento «de soledad»

Los problemas a los que se enfrenta Antonio Tejado ya están en vías de solucionarse. Y sus compañeros de ‘Sálvame’ le desean una pronta recuperación. María Patiño ha explicado que «no distingue la realidad de la fantasía» y que atraviesa un momento «de soledad». Kiko Hernández, por su parte, le ha enviado un cariñoso mensaje de ánimo y apoyo desde el plató de Telecinco. «Desde aquí deseo que salgas de ese problema y sé que lo vas a conseguir. Porque sé que tienes mucha fuerza. Sé que de ésta vas a salir y yo voy a estar ahí para verlo».

Ylenia revela nuevos detalles sobre su ruptura con Antonio Tejado