6 El accidente de moto que le cambió la vida

Por otro lado, Resines también quiso recordar el episodio que le cambió la vida: su accidente de moto. «Me rompí la muñeca, fui al hospital y me dijo el médico que tenía anemia. Me hicieron una colonoscopia porque estaba perdiendo sangre. Tenía un cáncer. Tuve mucha suerte, me lo cogieron a tiempo, no me dieron quimioterapia», relata.