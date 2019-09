Antonio David Flores ha abierto la gala inaugural de ‘GH VIP 7’. Muy emocionado, el ex de Rocío Carrasco ha recordado el infierno que ha vivido en los últimos tres años de batalla legal contra su exmujer.

«Estoy muy emocionado»

«Tu nombre no se había confirmado. Te conozco desde hace años y te noto muy emocionado. Entras en un momento muy clave de tu vida», le ha dicho Jorge Javier Vázquez al comienzo del programa. «Estoy muy emocionado. Es un honor inaugurar la casa de ‘GH VIP 7’. Solo vengo con una finalidad, que no es ganar, sino que la gente me conozca».

En su discurso ‘inaugural’ antes de entrar en la casa de Guadalix, Antonio David ha recordado su dura guerra judicial contra su exmujer. «Me interpuso una querella por violencia de género y me causó un momento muy desagradable. Solicitaba cinco años de prisión y una indemnización de 50.000 euros. No es fácil asimilar esto. Te destroza la vida. Al final no hay ni siquiera juicio, pero ha sido una guerra difícil».

«He tenido muchos años de presión mediática»

«Ha sido un proceso largo y doloroso. Me siento liberado porque he tenido muchos años presión mediática por un juicio injusto que afortunadamente ha salido bien», ha explicado el ex Guardia Civil, entre lágrimas. «Lo más duro ha siso lo que ha pasado mi familia. Dejas de trabajar tres años y tienes una familia detrás. Si te digo la verdad tengo una familia que es una digna familia, me han ayudado mucho. Mi mujer que tiene un negocio en Málaga con una ropa maravillosa». Lo mejor, las palabras de ánimo de su hijo: «Me dijo: Papá, es un tu reality, disfrútalo».

Rocío, dispuesta a defender a su padre

«No estoy acostumbrada a estar en un plato por televisión y lo hice por Gloria y por él. Soy la persona que mejor lo conoce y se merece una buena defensa». Así explicaba Rocío Flores su presencia en los platós de Telecinco para defender a su progenitor.

