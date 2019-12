Antonio David Flores ha ofrecido una reveladora entrevista en ‘Sábado Deluxe’ tras su expulsión de ‘GH VIP 7’. Ha contado su verdad sobre la relación que mantiene con la madre de sus dos hijos mayores, Rocío Carrasco, y ha confesado que no tiene miedo al polígrafo. Tras su testimonio ha confirmado que volverá a estar en el plató el próximo sábado, 14 de diciembre, para someterse a las preguntas del ‘Polideluxe’.

«No tengo miedo a nada, llevo años trabajando en los mejores programas. Siempre he dicho la verdad», ha indicado. María Patiño le ha recordado la repercusión mediática que podía tener su testimonio, a lo que este se ha mostrado tajante: «Si la semana que viene alguien se planteara que yo he mentido. Me ofrezco a venir a enchufarme los cables», ha dicho.

El ex Guardia Civil ha sido muy duro, sobre todo, con Fidel Albiac: «Mis hijos le han estorbado en su relación». Asimismo achacaba que la relación con su ex es tensa por su culpa: «No es ella la que tiene la intención de hacer daño, es él. (…) Ella está en manos de él, él es el que maneja lo hilos», ha afirmado.

Ha explicado que entró en el reality en el peor momento de su vida tras arrastrar unos años complicados marcados por la querella de su exmujer en la que le acusaba de maltrato. «Llevo cuatro demandas criminales a mis espaldas», ha recordado. «En el reality se ha visto a un tío roto y solo. Ahí es donde me he encontrado conmigo mismo».