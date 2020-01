Quedan pocas horas para que dé comienzo ‘Tiempo del descuento’, el nuevo reality de Telecinco en el que varios concursantes de ‘GH VIP 7’ volverán a reencontrarse dentro de la casa de Guadalix. A la espera de su estreno, hemos conocido el nombre del tercer concursante que intentará resolver todas sus cuentas pendientes.

Adara, muy nerviosa ante su reencuentro con Gianmarco

La cuenta oficial del programa era la encargada de confirmar que Antonio David también volverá a subir a la casa más famosa de la televisión. «Como propósito de este 2020 vengo a contaros algo: el Antonio David que visteis en el paso durante el reality no es el mismo que viene a este concurso. Espero que me disfrutéis. Todos aquellos que decíais que dónde estaba el Antonio David, el cañero, aquí está. Voy a por todas y a demostrar que sigo siendo el mismo que siempre», confirmaba el colaborador de ‘Sálvame’.

En ‘El Tiempo del descuento’ volverá a verse las caras con Adara Molinero y Gianmarco Onestini, tal y como Jorge Javier Vázquez confirmó por un despiste durante ‘Sábado deluxe’. «Mi propósito para 2020 es disfrutar, divertirme y, sobre todo, decirle a esas personas lo que me ha sorprendido de ellas», ha afirmado la madrileña, que se mostraba muy nerviosa por volver a entrar en un concurso. Por su parte, el italiano entra dispuesto a que sus seguidores le conozcan en profundidad: «Entro al ‘Tiempo del descuento’ porque quiero hacerme conocer también mucho más por todas las personas que me apoyan y me siguen».