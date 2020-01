Carmen Borrego no se ha querido callar y se ha mostrado muy enfadada con todos aquellos que han opinado sobre la ruptura entre María Teresa Campos y Edmundo Arrocet. Durante su intervención en ‘Viva la vida’, la hija de la veterana periodista no ha dudado en cargar duramente contra Antonio David Flores.

Carmen Borrego carga duramente contra Antonio David Flores

«Para María Teresa no ha sido un amor, ha sido un trofeo. María Teresa se ha paseado con un señor con muy buena planta durante 6 años», comentaba el ex de Rocío Carrasco hace unos días en ‘Sálvame’. Tras ver estas declaraciones, Carmen Borrego aseguraba que no le hacía gracia sus declaraciones. «No puedo con tanto machista. Qué más da quién ha dejado a quién. Este es un señor que ha vivido cuatro años con Rocío Carrasco y lleva veinte viviendo de ella. ¿Ahora también va a vivir de las Campos?», decía enfadada la hermana de Terelu Campos.

El turno de réplica llegaba horas después. Antonio David aprovechaba su intervención en ‘Sábado deluxe’ para mandarle un recado a la hija de María Teresa Campos. «La gente que me ha visto en ‘Gran Hermano’ y podré tener muchos adjetivos pero ese no. Ella a mi no me conoce. Yo a su familia sí la conozco, estuve en la boda de Terelu, tengo buena relación con su exmarido y con Alejandra. Lo único que he hecho es hacer una radiografía del análisis de cómo ha sido la situación entre Edmundo y Teresa. Decirle a ella que mire en su relación de esa más cercana de la que presume, igual hay gente más machista de lo que soy yo. No disparemos, no disparemos…», decía el exconcursante de ‘GH VIP 7’.