Chabelita no ha sido la que única que lo ha pasado mal en Gran Hermano VIP. Desde hace unos días, Makoke no ha sido la misma y es que ha estado sufriendo al pensar que no puede estar al lado de su hija, Anita Matamoros, en uno de los momentos más emocionantes e importantes de su vida: su mudanza a Milán.

11 Tiene que esperar un poco Pero, lo que no sabe la ex de Kiko Matamoros es que su hija todavía está en Madrid pues, como te contamos en EXCLUSIVA, la joven se ha visto obligada a posponer su mudanza al no estar lista todavía la vivienda en la que se va a alojar. 10 El lado positivo Un pequeño inconveniente que tiene, sin embargo, una parte positiva y es que Anita está libre para dar una gran sorpresa a Makoke. Como contaron en la última gala, la joven podrá visitar a su madre este domingo durante ‘GH VIP: El Debate’, presentado por Sandra Barneda. 9 El momento más feliz de su día ¡Menuda sorpresa se llevará Makoke! Sin duda, el mejor remedio para volver a cargar las pilas y seguir concursando. Hace apenas unos días le dedicó un post en el blog que está escribiendo dentro de la casa y en el que dejó claro mucho que la echa de menos. 8 Un mensaje de amor y tristeza “Hola, pequeña. Hoy es un día importante en tu vida, un cambio de ciclo en el que, estoy convencida, será todo positivo y bueno lo que te queda por vivir. No sabes cuánto siento no poder estar a tu lado estos días”, empezaba diciendo. 7 Sabe que está en buenas manos “Me duele mucho, mi vida, pero estoy convencida que no vas a tener ningún problema. Eres muy fuerte y madura para llevarlo todo hacia delante, tienes a papá y a Javi, y eso me tranquiliza bastante”, escribía. 6 No se imagina que podrá abrazarla “Mi niña, SUERTE, ÁNIMO, y a aprender. Disfruta todo lo que puedas, habrá momentos que sean más duros, pero sé que los superarás con la fuerza que te caracteriza. En cuanto salga, sabes que allí estaré para darte el abrazo más grande del mundo, mimarte y quererte mucho. Fuerza y a por todas. TE QUIERO, mi reina de los mares del… Te amo, Mamá”, terminaba. 5 Muy ocupada con el traslado Aunque Anita sigue en España y puede ver a su madre dentro de la casa, está muy centrada en su próxima aventura, lo que seguro que la ayuda para superar la separación. 4 ¿Nueva visita a la vista? Tras conocer que Anita irá al concurso los fans de Makoke han empezado a pedir en las redes sociales que también vaya Kiko Matamoros. 3 Kiko, un gran apoyo Aunque están separados, Kiko sigue siendo uno de los apoyos más fuertes de la empresaria y no duda en dar la cara por ella siempre que es necesario. 2 Javier se ha tomado un descanso Mientras todo esto pasaba, su otro hijo, Javier Tudela, se encontraba disfrutando de unas vacaciones en las Islas Maldivas con su chica. 1 Makoke necesita darle un último abrazo a su hija