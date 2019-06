Ángel Garó, tras la muerte de Chicho Ibáñez Serrador: «Fue como un padre»

7 «Confió en mí cuando nadie me apoyaba»

La gran oportunidad de Ángel Garó en televisión se la dio Chicho, en los años ochenta. «Confió en mí cuando nadie me apoyaba. Gracias a él yo soy Ángel Garó. Me rescató de los pequeños lugares donde yo trabajaba. Te dirán Garó, me dijo».